Голикова оценила сроки восстановления рынка труда в России

Россия выйдет на допандемийный показатель занятости к осени 2021 года. Об этом в пятницу, 13 августа, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы сегодня можем уже утверждать, практически уверены, что выйдем к осени — как нам поставил задачу президент — на допандемические показатели занятости», — сказала она на совещании по обсуждению подходов к реализации поручений президента РФ.

Ранее, 6 августа, министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России стремительно возвращается к допандемическим показателям. Он отметил, что до пандемии уровень безработицы был 4,6–4,7%, по итогам июня 2020 года он поднялся до отметки 4,8%.

19 июля президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России практически вернулся к показателям 2019 года. При этом, по словам главы государства, «многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу».

В конце июня Путин заявил, что в России наметилась тенденция снижения безработицы, и подчеркнул, что вопрос рынка труда принципиален для государства.

Также в июне в Минтруде сообщили, что число зарегистрированных безработных в России за месяц снизилось до 1,292 млн человек. При этом отмечалось, что количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2134,25 тыс. единиц.