На Украине раскритиковали санкции Киева против Минска

Бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак раскритиковал власти Украины за их решение ввести санкции против Белоруссии.

Он убежден, что Киев действует по указке Великобритании и США вопреки национальным интересам.

«Нам сказали погавкать против белорусского лидера Лукашенко», — сказа экс-депутат 12 августа в эфире телеканала «Украина 24».

Спивак сравнил эту ситуацию с позицией Украины по газопроводу «Северный поток — 2», строительство которого несмотря ни на что практически завершено.

Вместе с этим политик напомнил о случаях гуманитарной поддержки Украины со стороны Белоруссии. Он также подчеркнул, что у государств внушительный товарооборот.

7 июля кабинет министров Украины рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести трехлетние санкции в отношении лиц, причастным к «фальсификации выборов президента Белоруссии» и разгону митингов в республике. Уточнялось, что решение связанно с введением санкций со стороны Евросоюза.

Отмечается, что СНБО предлагается запретить ряду граждан Белоруссии въезд на Украину и возможное владение движимым и недвижимым имуществом и другими активами в стране.

Кроме этого, 3 июня Верховная рада приняла заявление по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске, признав действия властей Белоруссии угрозой международной безопасности. В Верховной раде также зарегистрировали проект постановления с заявлением о разрыве дипломатических отношений с Белоруссией. Документом предлагается «признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористами». Также рада инициировала введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по нацбезопасности.

24 июня Евросоюз официально принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. Они включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в Белоруссии оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате связи, а также на технологии для использования в военных целях.

До этого ЕС уже вводил три пакета санкций против Белоруссии. Так, в прошлом году первый пакет был введен 2 октября, второй — 6 ноября, а третий — 17 декабря. Ограничения в отношении Минска также ввели США, Канада и Великобритания.