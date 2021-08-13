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На Украине раскритиковали санкции Киева против Минска

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Бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак раскритиковал власти Украины за их решение ввести санкции против Белоруссии.

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Он убежден, что Киев действует по указке Великобритании и США вопреки национальным интересам.

«Нам сказали погавкать против белорусского лидера Лукашенко», — сказа экс-депутат 12 августа в эфире телеканала «Украина 24».

Спивак сравнил эту ситуацию с позицией Украины по газопроводу «Северный поток — 2», строительство которого несмотря ни на что практически завершено.

Вместе с этим политик напомнил о случаях гуманитарной поддержки Украины со стороны Белоруссии. Он также подчеркнул, что у государств внушительный товарооборот.

7 июля кабинет министров Украины рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести трехлетние санкции в отношении лиц, причастным к «фальсификации выборов президента Белоруссии» и разгону митингов в республике. Уточнялось, что решение связанно с введением санкций со стороны Евросоюза.

Отмечается, что СНБО предлагается запретить ряду граждан Белоруссии въезд на Украину и возможное владение движимым и недвижимым имуществом и другими активами в стране.

Кроме этого, 3 июня Верховная рада приняла заявление по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске, признав действия властей Белоруссии угрозой международной безопасности. В Верховной раде также зарегистрировали проект постановления с заявлением о разрыве дипломатических отношений с Белоруссией. Документом предлагается «признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористами». Также рада инициировала введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по нацбезопасности.

24 июня Евросоюз официально принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. Они включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в Белоруссии оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате связи, а также на технологии для использования в военных целях.

До этого ЕС уже вводил три пакета санкций против Белоруссии. Так, в прошлом году первый пакет был введен 2 октября, второй — 6 ноября, а третий — 17 декабря. Ограничения в отношении Минска также ввели США, Канада и Великобритания.

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