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Границы Тамбова хотят расширить за счет Рылеевского карьера

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В границы Тамбова планируют включить территории карьера на улице Рылеева и гаражно-строительных кооперативов, расположенных вдоль него. Об этом сообщает городская администрация.

Сейчас данные земли входят в Донской сельский совет Тамбовского района. Они попадают по категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного спецназначения, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Гордума сейчас собирает мнение жителей по вопросу присоединения. Предполагается, что оно позволит обеспечить комплексное решение социально-экономических задач.

По данным издания, сейчас идет подготовка к строительству нового водовода, который пройдет под Рылеевским карьером. Он заменит две нитки водовода на улице Рылеева, который уже полностью изношен.

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