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Штормовое предупреждение объявили в Северной Осетии из-за ливней

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В Северной Осетии до 15 августа ожидаются неблагоприятные погодные условия. В республике объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозой.

Согласно прогнозам, ухудшение погоды ожидается днем 13 августа. Неблагоприятный прогноз распространяется на двое суток. В республике ожидаются ливни в сочетании с грозой, ветер усилится до 25 м/с. Об этом пишет NewsTracker. Температура воздуха будет достигать +32 градусов днем и +21 градуса ночью.

Жителей Северной Осетии просят воздержаться от поездок на личном транспорте. При усилении ветра и ливней рекомендуется оставаться в помещениях.

В Новороссийске из-за неблагоприятного прогноза ввели режим ЧС. Синоптики ожидают, что в городе выпадет двухмесячная норма осадков.

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