Лавров оценил вероятность размещения войск США в Центральной Азии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, 13 августа, что ни одна из стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) не заинтересована в размещении американских войск на своей территории.

«Американцы, как вы знаете, пытались договориться с центральноазиатскими странами, чтобы на их территории разместить часть выводимых вооружений сил из Афганистана. Но здесь наши позиции совпадают с позициями Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Никому это не нужно»,— сказал он журналистам.

По словам Лаврова, США в Центральной Азии пытаются создать новое присутствие с целью применять силу через границы территории Афганистана, в результате чего центральноазиатские страны станут «заложниками».

По словам Лаврова, главная озабоченность РФ заключается в том, чтобы происходящее в Афганистане не перебросилось на Центральную Азию.

Министр также отметил, что Москва не удовлетворена нынешним положением дел в Афганистане и призывает к возобновлению переговорного процесса.

13 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили афганский город Лашкаргах. Днем ранее боевики сообщили о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Помимо этого, они подчинили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана.

Талибы взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

12 августа замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал, что Россия выделила Таджикистану $1,1 млн на строительство пограничной заставы на границе с Афганистаном.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.