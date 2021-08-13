Прямой эфир
Мир
Представители стран НАТО встретятся для обсуждения ситуации в Афганистане
Мир
Белое население США сократилось впервые с 1790 года
Мир
Россия поможет Тунису подготовить к запуску в космос женщину-космонавта
Мир
Меркель посетит Россию 20 августа
Экономика
Рост цен на элитное жилье в мире побил рекорд 2008 года
Мир
На Украине провели беседу с лекгоатлеткой Магучих после фото с россиянкой
Авто
Porsche 911 актера Тома Круза выставили на аукцион в США
Спорт
Правительство утвердило размер вознаграждений за медали ОИ в Токио
Общество
Через «Госуслуги» за полтора года оформили более 19 млн заявлений на соцвыплаты

Лавров оценил вероятность размещения войск США в Центральной Азии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, 13 августа, что ни одна из стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) не заинтересована в размещении американских войск на своей территории.

Блиц-крюк: талибы заявили о захвате важнейших городов Афганистана
Как долго сможет держать оборону столица страны — Кабул

«Американцы, как вы знаете, пытались договориться с центральноазиатскими странами, чтобы на их территории разместить часть выводимых вооружений сил из Афганистана. Но здесь наши позиции совпадают с позициями Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Никому это не нужно»,— сказал он журналистам.

По словам Лаврова, США в Центральной Азии пытаются создать новое присутствие с целью применять силу через границы территории Афганистана, в результате чего центральноазиатские страны станут «заложниками».

По словам Лаврова, главная озабоченность РФ заключается в том, чтобы происходящее в Афганистане не перебросилось на Центральную Азию.

Министр также отметил, что Москва не удовлетворена нынешним положением дел в Афганистане и призывает к возобновлению переговорного процесса.

13 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили афганский город Лашкаргах. Днем ранее боевики сообщили о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Помимо этого, они подчинили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана.

Талибы взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

12 августа замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал, что Россия выделила Таджикистану $1,1 млн на строительство пограничной заставы на границе с Афганистаном.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021