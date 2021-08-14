Прямой эфир
Общество
В Москве заработала система по отслеживанию времени работы таксистов
Мир
Байден провел совещание по Афганистану
Мир
Блинкен обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию в Афганистане
Общество
Спасатели обнаружили несколько тел на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Спорт
Кудухов победил Джонса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Православные отмечают Медовый Спас и начало Успенского поста
Спорт
Дацик победил Т-34 Эльбаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ в ближайшие дни
Мир
Минобороны Британии сообщило об эвакуации граждан из Афганистана

Названы одиннадцать ранних симптомов рака

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты определили 11 ранних симптомов онкологического заболевания, при обнаружении которых нужно незамедлительно обращаться за помощью к медикам. Об этом сообщает портал ActiveFeel.

«COVID приходит и уходит, а онкология остается и будет всегда»
Академик, лауреат госпремии за 2020 год в области науки и технологий Игорь Решетов — о пересадке лица и возвращении жизни пациентам с раком головы и шеи

Первым таким симптомом названа хроническая усталость. В случае если человек начал замечать за собой, что устает больше обычного, врачи советуют обращаться в больницу.

Также на появление рака может указывать резкое изменение веса, не проходящая боль, появление новообразований на коже, к примеру, в виде «комочков» или же постоянная лихорадка, не связанная с простудой.

Врачи также отнесли к ранним признакам рака беспричинный «кашель курильщика», частое мочеиспускание и появление отечности.

В связи с этим медики советуют следить за изменениями в организме, чтобы иметь возможность распознать болезнь на ранних стадиях.

4 августа ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ им. И.И. Мечникова, хирург Рустем Топузов сообщил, что признаками онкологического заболевания желудка на ранних стадиях могут быть тошнота и рвота после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода, нарушение прохождения еды.

Ранее, 2 августа, в беседе с «Известиями» главный онколог «СМ-Клиники», профессор Александр Серяков заявил, что ожирение может стать фактором риска развития злокачественных новообразований, в том числе рака молочной железы, тела матки, поджелудочной железы, ободочной и прямой кишки, щитовидной железы и почек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021