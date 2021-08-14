Названы одиннадцать ранних симптомов рака

Специалисты определили 11 ранних симптомов онкологического заболевания, при обнаружении которых нужно незамедлительно обращаться за помощью к медикам. Об этом сообщает портал ActiveFeel.

Первым таким симптомом названа хроническая усталость. В случае если человек начал замечать за собой, что устает больше обычного, врачи советуют обращаться в больницу.

Также на появление рака может указывать резкое изменение веса, не проходящая боль, появление новообразований на коже, к примеру, в виде «комочков» или же постоянная лихорадка, не связанная с простудой.

Врачи также отнесли к ранним признакам рака беспричинный «кашель курильщика», частое мочеиспускание и появление отечности.

В связи с этим медики советуют следить за изменениями в организме, чтобы иметь возможность распознать болезнь на ранних стадиях.

4 августа ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ им. И.И. Мечникова, хирург Рустем Топузов сообщил, что признаками онкологического заболевания желудка на ранних стадиях могут быть тошнота и рвота после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода, нарушение прохождения еды.

Ранее, 2 августа, в беседе с «Известиями» главный онколог «СМ-Клиники», профессор Александр Серяков заявил, что ожирение может стать фактором риска развития злокачественных новообразований, в том числе рака молочной железы, тела матки, поджелудочной железы, ободочной и прямой кишки, щитовидной железы и почек.