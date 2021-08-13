Меркель посетит 20 августа Россию и через два дня Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Россию и Украину. Об этом сообщил в пятницу, 13 августа, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он уточнил, что Меркель приедет в Москву 20 августа. По словам Зайберта, детали программы будут известны на следующей неделе, однако, очевидно, что канцлер встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с тем, как отметил официальный представитель правительства ФРГ, 22 августа Меркель посетит Украину.

В Кремле подтвердили визит канцлера Германии в Москву. В последний раз Меркель посещала Россию с официальном визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с российским лидером состоялась в Сочи.

О том, что Меркель, вероятно, в скором времени посетит Украину пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров рассказал 10 августа. Тогда он уточнял, что темами переговоров могут стать безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.

До этого, 21 июля, состоялся телефонный разговор Путина с Меркель. Сообщалось, что темами этой беседы были энергетика, транзит газа через Украину и «Северный поток — 2». В Кремле уточняли, что «лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода».

Тогда глава российского государства отмечал последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза.