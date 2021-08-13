Прямой эфир
Мир
Представители стран НАТО встретятся для обсуждения ситуации в Афганистане
Мир
Белое население США сократилось впервые с 1790 года
Мир
Россия поможет Тунису подготовить к запуску в космос женщину-космонавта
Мир
Меркель посетит Россию 20 августа
Экономика
Рост цен на элитное жилье в мире побил рекорд 2008 года
Мир
На Украине провели беседу с лекгоатлеткой Магучих после фото с россиянкой
Авто
Porsche 911 актера Тома Круза выставили на аукцион в США
Спорт
Правительство утвердило размер вознаграждений за медали ОИ в Токио
Общество
Через «Госуслуги» за полтора года оформили более 19 млн заявлений на соцвыплаты

Меркель посетит 20 августа Россию и через два дня Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Россию и Украину. Об этом сообщил в пятницу, 13 августа, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он уточнил, что Меркель приедет в Москву 20 августа. По словам Зайберта, детали программы будут известны на следующей неделе, однако, очевидно, что канцлер встретится с президентом России Владимиром Путиным.

С Джо свидание: каким был прощальный визит Ангелы Меркель в Вашингтон
Как США и Германия сошлись по «Северному потоку – 2»

Вместе с тем, как отметил официальный представитель правительства ФРГ, 22 августа Меркель посетит Украину.

В Кремле подтвердили визит канцлера Германии в Москву. В последний раз Меркель посещала Россию с официальном визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с российским лидером состоялась в Сочи.

О том, что Меркель, вероятно, в скором времени посетит Украину пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров рассказал 10 августа. Тогда он уточнял, что темами переговоров могут стать безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.

До этого, 21 июля, состоялся телефонный разговор Путина с Меркель. Сообщалось, что темами этой беседы были энергетика, транзит газа через Украину и «Северный поток — 2». В Кремле уточняли, что «лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода».

Тогда глава российского государства отмечал последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021