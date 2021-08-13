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До 2026 года в Барнауле построят три поликлиники

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Три поликлиники откроют в Барнауле за пять лет. По информации правительства региона, одно учреждение достроят уже в конце 2022 года. Речь идет о новом здании для городской поликлиники № 14 на 900 посещений в смену. За ней закрепят 75 тыс. взрослого населения.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 13 августа, посетил стройплощадку, передает altapress.ru. Еще две современные поликлиники — в Индустриальном и Центральном районах — построят до конца 2025 года.

Ранее в горбольнице № 12 Барнаула начали расширять реанимационное отделение. Мощности увеличат с шести до 18 мест, с возможностью развернуть до 24 коек. Ремонт в больнице проводят в преддверии большой реорганизации. В 2022 году больницы № 11 и № 12 станут одной больницей скорой медицинской помощи. Строительная готовность реанимации составляет 90%.

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