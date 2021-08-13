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ФАС сообщила о препятствовании «Магнитом» проведению проверки

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что торговая сеть «Магнит» препятствует проведению внеплановой проверки, инициированной службой после обращений о росте цен. Об этом в ФАС заявили в пятницу, 13 августа.

«Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах в здании», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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Должностные лица компании в связи с этим будут привлечены к административной ответственности, подчеркнули в службе.

Отмечается, что у сотрудников ФАС есть право беспрепятственно пройти в помещение, провести осмотр, а также получить документы и объяснения. Кроме того, при необходимости они могут провести фото-видеозапись и сделать копии документов.

Ранее в этот же день стало известно, что ФАС начала внеплановые проверки крупнейших торговых сетей. Речь шла о компаниях, входящих в X5 Retail Group и «Магните». У них будет произведена оценка ценообразования, также служба изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

Предметом проверки, как уточнялось, выступает антиконкурентный сговор, следствием которого может являться рост и поддержание цен.

В случае наличия такого сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года превысил 4 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин 21 июля признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в стране обострилась. Ранее, 16 июля, в Кремле отмечали, что глава государства поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. По результатам мониторинга применяются соответствующие меры.

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