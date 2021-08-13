Берлинская стена — это сакральный символ немецкой политики. В современном германском дискурсе ее строительство знаменует собой высшую точку накала холодной войны в Европе, а ее триумфальное падение — прорыв к свободе и демократии.

Возведение стены началось 13 августа 1961 года. Появившись 60 лет назад как итог непримиримого противостояния СССР и западных держав в контексте послевоенного переустройства Германии, она на протяжении почти трех десятилетий разделяла две политические системы и один народ. В ГДР ее называли антифашистским заградительным валом. В свою очередь, сенат Западного Берлина до начала 1970-х употреблял термин «стена позора». Достигая почти четырех метров в высоту, сооружение протянулось на 155 км, из них 43 км были в черте города.

В Германии сегодня насчитывается около 30 крупных постоянных экспозиций, связанных с историей ГДР и посвященных Берлинской стене, а также пограничным переходам между ГДР и ФРГ. Оставшиеся фрагменты стены превращены в музейные артефакты. Центральным местом, напоминающим о разделенной Германии, стал мемориал, расположенный по обеим сторонам столичной улицы Бернауэр-штрассе. Именно здесь процесс создания германо-германской границы принял особо драматичные формы: стена разделила улицу буквально надвое. На южной стороне, оставшейся в Восточном Берлине, двери, чердаки, мансарды и окна, выходившие на Бернауэр-штрассе, были замурованы. Утром после возведения преграды соседи, друзья и родственники просто проснулись в двух разных государствах.

Можно сказать, что в ФРГ существует особый культ — «героев стены» и «жертв стены». По официальным оценкам экспертов, с 1961-го по 1989 год у Берлинской стены было убито или погибло не менее 140 человек. Немецкие власти рассматривают память о них как стратегическую историко-политическую задачу по преодолению последствий диктатуры Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), правившей в ГДР, и восстановлению внутреннего единства страны.

Однако, несмотря на это, опросы показывают, что в немецком обществе, как это ни парадоксально, есть и те, кто желал бы возвращения разделяющей конструкции. По результатам исследования, приуроченного к 30-летию падения стены и проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov, таких оказалось 13%. Представляется, что для этих респондентов новая «берлинская стена» — это очищенный от негативных ассоциаций образ, некий чудесный способ ограждения себя — в буквальном смысле — от проблем сегодняшнего дня: экономических трудностей и социальной нереализованности. Ведь объединение Германии эти вопросы так и не решило. Темпы экономического развития восточных и западных земель по-прежнему сильно различаются, на востоке есть депрессивные регионы, уровень зарплат и пенсий в «новых землях» (так называют территории, которые входили в состав ГДР) также ощутимо ниже.

В немецком языке существует даже специальный термин — «Mauer in Kopf», в точном переводе — «стена в голове». Он отражает тот факт, что запад и восток Германии так окончательно и не ощутили себя полностью едиными на социальном, ментальном, экономическом уровнях. Некоторые на востоке продолжают чувствовать себя людьми «второго сорта», считая, что «весси» (западные немцы) имеют гораздо больше возможностей и перспектив. Многие, особенно среди старшего поколения, убеждены, что объединение страны в 1989-1990 годах проходило буквально за их счет. В том числе и из-за этой социальной фрустрации люди в восточных землях чаще голосуют за контрмейнстримные партии, например, «Альтернативу для Германии».

Однако среди причин ментального «разлома» можно назвать еще один глубинный фактор. И он в большей степени имеет отношение к давней немецкой истории, нежели к актуальной геополитике и экономике. Дело в том, что в Германии всегда был весьма силен регионализм, поэтому единое национальное государство там сформировалось поздно — лишь во 2-й половине XIX века. Среди всех княжеств и королевств особенно выделялась Пруссия — именно она стала центром «собирания» германских земель. При этом территория ГДР включала в себя главным образом прусские земли. Там доминировало протестантское население — в противовес католическому западу; помимо этого, с 1945 года на этих территориях преобладал пролетарский компонент (на западе же обитала промышленная и землевладельческая элита), а еще здесь сохранился особый «прусский дух», многократно описанный в исторической литературе.

Поэтому преодоление «стены в голове» — сложный социально-политический и культурно-исторический процесс, который займет многие и многие десятилетия.

Автор — политолог-германист, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

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