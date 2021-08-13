В «Роснефти» вакцинировались 90% сотрудников центрального аппарата

«Роснефть» вакцинировала от коронавируса 90% сотрудников в центральном аппарате и 71% — в дочерних организациях. Эта информация следует из опубликованной 13 августа отчетности компании.

«Отдавая приоритет вопросам сохранения жизни и здоровья, а также безопасности труда работников, в марте в компании стартовала программа вакцинации, в которой на сегодняшний день приняли участие более 263 тыс. человек. Результатом программы стало формирование коллективного иммунитета. Для дальнейшего предотвращения распространения заболевания мы планируем продолжить реализацию программы», — приводятся в тексте слова главы компании Игоря Сечина.

Подчеркивается, что в программе вакцинации приняло участие около 90% сотрудников Центрального аппарата и порядка 71% сотрудников дочерних организаций.

О том, что в «Роснефти» организованы все условия для вакцинации сотрудников, Сечин сообщил в феврале в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве в декабре прошлого года, а по всей России с 18 января текущего года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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