Ураганный ветер повалил деревья в двух районах Рязанской области

Два района пострадали от ураганного ветра в Рязанской области. В населенных пунктах повалило деревья и произошел обрыв проводов.

Неблагоприятные погодные условия 12 августа наблюдались в Ермишинском и Сараевском районах. Из-за повреждения проводов без света остались населенные пункты Спасско-Раменье, Мердушь, Игошино. Кроме того, ветер повалил деревья, а также повредил крыши домов. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Оборванные провода обнаружены в населенных пунктах Сысои, Паники, Кривское.

Согласно прогнозам, сильный ветер и град также ожидаются 13 августа. Информацию о неблагоприятной погоде опубликовала администрация Рязанского района.

В Новороссийске 13 августа из-за неблагоприятного прогноза ввели режим ЧС. Синоптики ожидают, что в городе может выпасть двухмесячная норма осадков.