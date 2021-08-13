Ученые заявили об отсутствии влияния «Спутника V» на репродуктивную функцию

Российские ученые пришли к выводу, что вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье. Это следует из полученных 13 августа данных исследования.

Как сообщает РИА Новости, влияние COVID-19 и вакцины «Спутник V» на репродуктивную функцию мужчин изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.

Так, ученые проанализировали репродуктивную функцию 44 мужчин, привитых российской вакциной «Спутник V». Полученные данные позволили заключить, что вакцина не воздействует на уровень гормонов и показатели спермограммы. Исследование не выявило аномалий.

Кроме того, на первом этапе было проведено обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, включавшее анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. После биологи и биоинформатики провели генетический анализ.

В итоге выяснилось, что качество спермы после перенесенного коронавируса статистически значимо ухудшается. В исследовании отмечается, что главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов.

Ранее, 5 июля, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова» профессор Наталия Долгушина рассказала, что, по результатам исследования влияния вакцин на репродуктивную систему мужчин и женщин в России, обнаружилось, что прививки безопасны и не провоцируют развитие бесплодия.

19 июня глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что введение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не грозит бесплодием в будущем. По словам ученого, вакцина не оказывает негативного влияния «ни в эволюционном плане», ни в плане ближайших наблюдений современной медицины.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.