Прямой эфир
Мир
Представители стран НАТО встретятся для обсуждения ситуации в Афганистане
Мир
Белое население США сократилось впервые с 1790 года
Мир
Россия поможет Тунису подготовить к запуску в космос женщину-космонавта
Мир
Меркель посетит Россию 20 августа
Экономика
Рост цен на элитное жилье в мире побил рекорд 2008 года
Мир
На Украине провели беседу с лекгоатлеткой Магучих после фото с россиянкой
Авто
Porsche 911 актера Тома Круза выставили на аукцион в США
Спорт
Правительство утвердило размер вознаграждений за медали ОИ в Токио
Общество
Через «Госуслуги» за полтора года оформили более 19 млн заявлений на соцвыплаты
Сюжет:

Ученые заявили об отсутствии влияния «Спутника V» на репродуктивную функцию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые пришли к выводу, что вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье. Это следует из полученных 13 августа данных исследования.

«Негативного влияния вакцинации на способность к зачатию мы не наблюдаем»
Профессор Наталия Долгушина — о воздействии COVID-19 на фертильность, рисках бесплодия и прививках для беременных

Как сообщает РИА Новости, влияние COVID-19 и вакцины «Спутник V» на репродуктивную функцию мужчин изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.

Так, ученые проанализировали репродуктивную функцию 44 мужчин, привитых российской вакциной «Спутник V». Полученные данные позволили заключить, что вакцина не воздействует на уровень гормонов и показатели спермограммы. Исследование не выявило аномалий.

Кроме того, на первом этапе было проведено обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, включавшее анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. После биологи и биоинформатики провели генетический анализ.

В итоге выяснилось, что качество спермы после перенесенного коронавируса статистически значимо ухудшается. В исследовании отмечается, что главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов.

Ранее, 5 июля, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова» профессор Наталия Долгушина рассказала, что, по результатам исследования влияния вакцин на репродуктивную систему мужчин и женщин в России, обнаружилось, что прививки безопасны и не провоцируют развитие бесплодия.

19 июня глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что введение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не грозит бесплодием в будущем. По словам ученого, вакцина не оказывает негативного влияния «ни в эволюционном плане», ни в плане ближайших наблюдений современной медицины.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021