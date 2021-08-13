Свыше 7 тыс. кубометров ила подняли со дна реки в Удмуртии

Реку Ува очистили более чем от 7 тыс. кубометров донных отложений в Удмуртии за неделю. До конца года русло почистят на участке длиной 4 км.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология». На прошедшей неделе очистку провели в районе села Вавож. Об этом пишет Udm-info.ru. Ил подняли со дна и вывезли на мусорный полигон.

Реку Ува начали чистить в декабре 2019 года, когда от жителей Вавожского и Увинского районов поступили обращения об ухудшении качества воды и гибели рыбы. Русло реки зарастало, образовывались скопления растительности, что повлияло на состояние водной флоры и фауны. Очистка реки положительно скажется на экосистеме районов.

С начала очистки со дна реки подняли около 80 тыс. т ила. Работы продлятся до 2022 года. Стоимость очистки оценивается в 72 млн рублей.