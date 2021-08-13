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В Москве завершается подготовка к «Бойцовскому клубу РЕН ТВ»

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В Москве завершается монтаж ринга, который станет площадкой для поединков в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир состоится в пятницу на волейбольной арене «Динамо». Об этом сообщает 13 августа РЕН ТВ.

Телеканал напоминает, что главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.

Дело за большим: сможет ли Кудухов побить Джонса, а Т-34 — Дацика
На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве сойдутся колоритные персонажи

Также повышенный интерес зрителей привлекает встреча бойцов Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34 и Вячеслава Дацика. На процедуре взвешивания перед боем вес Эльбаева составил 135 кг, Дацика — 123 кг. Таким образом, Эльбаев оказался тяжелее своего соперника.

При этом другая пара спортсменов — обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и Брюс Хлебников — также продемонстрировали разницу в весе. Так, вес Вильданова составил 185 кг, его соперник оказался на 82 кг легче — 103 кг.

«В каждом противостоянии своя изюминка, свой уникальный контекст. Чистый профессиональный бокс главного боя, обрамленный в харизму и эпатаж трех остальных. Это точно стоит посмотреть», — подчеркивает телеканал.

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели финальную подготовку к поединкам. Спортсмены в последний раз перед боями встретились с оппонентами и провели традиционную битву взглядов, которая состоялась после процедуры взвешивания.

11 августа боксеры посоревновались в скорости, приняв вызов от промоутера турнира Владимира Хрюнова. От них требовалось нанести по груше как можно больше ударов за 30 секунд — спортсмены продемонстрировали свою готовность к турниру.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

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