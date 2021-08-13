Роснефть во втором квартале увеличила добычу нефти на 5,1%, до 47,8 млн т, а газа — на 7,3%, до 16,07 млрд куб. м. Эта информация следует из опубликованной 13 августа финансовой отчетности компании.

Как отметили в компании, рост добычи нефти обусловлен постепенным смягчением ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

Общая добыча углеводородов в период с апреля по июнь выросла почти на 6% и составила 61,1 млн т н.э. При этом в 1-м полугодии добыча углеводородов составила 118,9 млн т н.э., что также является одним из самых высоких показателей в мире.

Объем переработки нефти во втором квартале составил 23,5 млн т.

«Проведение ремонтных работ не оказало влияния на стабильность снабжения моторным топливом внутреннего рынка, поскольку компания заблаговременно увеличила запасы бензина и дизельного топлива, а в период пикового спроса скорректировала план-график ремонта крупнейших НПЗ с целью увеличения продаж топлива на внутреннем рынке», — подчеркнули в «Роснефти».

Также в компании заметили, что объемы моторного топлива, поставляемого «Роснефтью» на биржу, значительно превышают установленные нормативы. Так, в первом полугодии «Роснефть» реализовала на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 25% от производства автобензинов при нормативе в 11% и 16% от производства дизеля при нормативе в 7,5%.

В начале июля акции «Роснефти» обновили исторический максимум, достигнув 586,7 рубля за бумагу. Предыдущий рекорд — 585,15 рубля — был зафиксирован в конце марта.

В июле американский финансовый конгломерат Morgan Stanley выпустил отчет, в котором повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку (ГДР) «Роснефти» на 14% (в среднем по сектору — на 10%), с $9,2 до $10,5. Эксперты сохранили рекомендацию «покупать».

Главным фактором повышения целевой цены стало обновление среднесрочных и долгосрочных ценовых прогнозов на нефть. В 2021 году — c $61 до $66 за баррель, в 2022-м — с $58 до $64. Так как долгосрочный прогноз повышен с $50 до $60, финансисты полагали, что потенциал роста сектора не исчерпан.