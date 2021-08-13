Центр для запуска беспилотников появится на аэродроме под Томском

Фонд перспективных исследований (ФПИ) и компания Sibaircraft совместно обустроят на авиаплощадке имени Чкалова под Томском базу для реализации проекта «Тайга», предполагающего создание в регионе опытного района доставки грузов и выполнение других задач с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщил глава Сибирского центра ФПИ Владислав Сычков, подписано соглашение о создании на аэродроме единой диспетчерской, которая позволит отработать все технологические возможности проекта – наблюдение, контроль и управление БПЛА. Изучив эту модель в Томской области, ее можно будет распространить на всю страну, передает РИА «Томск».

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого запатентовала модульный беспилотник, с помощью которого, кроме прочего, можно будет отслеживать, обрабатывать и передавать данные о химическом и радиоактивном заражении. Устройство можно применять в лесах, городской среде и даже в помещениях, где есть вероятность столкновения с предметами или с кем-либо живым.