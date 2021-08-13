Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за пожарной опасности

В течение недели в Татарстане специалисты прогнозируют высокую и чрезвычайную пожарную опасность. В республике объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, четвертый и пятый классы пожароопасности ожидаются с 14 по 20 августа. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Посещение лесов в республике ограничено.

Жителей Татарстана просят соблюдать осторожность и сообщать о возникновении возгораний.

Штормовое предупреждение неоднократно объявляли в течение августа из-за угрозы возгораний. Неблагоприятная ситуация складывается из-за жаркой погоды.

Ранее в Магаданской области объявили экстренное предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. Риск возникновения возгораний отмечается в Ольском и Хасынском городских округах.