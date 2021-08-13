Лавров отреагировал на призыв Зеленского уехать русским из Донбасса
Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что живущие в Донбассе русские должны уехать, является возмутительным. Об этом в пятницу, 13 августа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны», — заявил он на встрече с представителями гражданского общества.
Он отметил, что Зеленский пришел на президентский пост под другими лозунгами и прибегал к ним в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа».
«Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», — заключил министр.
Ранее, 5 августа, Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, он сказал, что жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.
На заявление украинского лидера отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну.
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что людям, считающим себя русскими и проживающими в других странах, никто не имеет права указывать, где им жить и чем им заниматься, если они не осуществляют противоправную деятельность, не связанную, например, с преступным миром.
12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами».
Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, договорившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.