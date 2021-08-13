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Лавров отреагировал на призыв Зеленского уехать русским из Донбасса

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Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что живущие в Донбассе русские должны уехать, является возмутительным. Об этом в пятницу, 13 августа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны», — заявил он на встрече с представителями гражданского общества.

Он отметил, что Зеленский пришел на президентский пост под другими лозунгами и прибегал к ним в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа».

«Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», — заключил министр.

Ранее, 5 августа, Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, он сказал, что жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

На заявление украинского лидера отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что людям, считающим себя русскими и проживающими в других странах, никто не имеет права указывать, где им жить и чем им заниматься, если они не осуществляют противоправную деятельность, не связанную, например, с преступным миром.

12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами».

Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восста­новить территориальную целостность Украины, догово­рившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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