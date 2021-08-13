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Более 3,6 млн москвичей прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все ограничения на посещение зоопарков

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Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 13 августа, подписал указ, в соответствии с которым в столице отменяются все ограничения на посещение зоопарка, включая крытые павильоны.

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«Отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны», — написал мэр в своем личном блоге.

Собянин, однако, отметил, что многие профилактические меры в столице пока остаются в силе. Так, по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, также нельзя проводить массовые мероприятия. Кроме того, сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.

Помимо прочего градоначальник отменил обязательный перевод 30% сотрудников на удаленный формат работы. Вместе с тем он отметил, что работодателям рекомендовано и в дальнейшем сохранять удаленный формат, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 22 277 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (2529), Санкт-Петербурге (1810), Московской области (1223).

Ранее, 11 августа, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что ситуация с распространением коронавируса в масштабах России стабилизировалась, но при этом она всё еще остается напряженной.

30 июля Сергей Собянин подписал указ об отмене требования о ношении перчаток в общественных местах. С 19 июля в столице была отменена система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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