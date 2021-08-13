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Отельеры выступили против регулирования цен на гостиницы

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В Федерации рестораторов и отельеров России выступают против регулирования цен для отельеров со стороны регуляторов. Об этом заявил «Известиям» вице-президент федерации Вадим Прасов, комментируя предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о контроле за ценами гостиничных услуг во время проведения крупных международных мероприятий в пятницу, 13 августа.

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Он подчеркнул, что у гостиниц нет стабильно высокого спроса в течение всего года, а значит и загрузки отелей. Поэтому любые эпизоды повышения спроса — являются «благом для бизнеса». По словам эксперта, в гостиничной отрасли за рубежом, например, в Европе, нет подобной практики регулирования цен в отрасли.

«Например, когда в Каннах проводят Mipim (международное мероприятия на рынке недвижимости), цены на отели повышаются. Это дает возможность гостиницам заработать на несколько месяцев вперед, в течение которых загрузка будет значительно меньше», — рассказал он.

Ранее в пятницу в ФАС сообщили, что до 1 октября 2021 года подготовят законопроект о регулировании цен на отели во время международных мероприятий в России, чтобы предотвратить необоснованный рост стоимости таких услуг. Проект обсудят с другими ведомствами и представителями отрасли. Он должен снизить расходы граждан, бизнеса, государства и повысить доступность гостиниц.

Подчеркивалось, что ежегодно в ФАС поступает большое число обращений и жалоб от граждан на резкий рост стоимости размещения в отелях во время проведения масштабных международных форумов. Так, во время Петербургского международного экономического форума в этом году были зафиксированы факты роста тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%.

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