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Правила заселения в общежития изменили в УрФУ

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В Уральском федеральном университете имени Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге вновь изменили правила заселения студентов в общежития. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале вуза.

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«Правила размещения в общежития вновь претерпят изменения — для поселения будет достаточно (одного из) трех документов», — цитирует текст сообщения ИА «Ура.ру».

Так, студентам необходимо будет предоставить или сертификат о вакцинации против COVID-19, или справку о противопоказании к ней (или перенесенном не менее полугода назад заболевании), или же отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за трое суток.

По данным ИА «Ура.ру», учебный год в УрФО стартует в этот раз в гибридном формате. Большие потоковые лекции будут проводиться онлайн, а семинары и практические занятия в небольших группах – очно.

10 августа замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что отсутствие у студентов прививки от коронавируса не может быть причиной отказа в заселении в общежитие. Также Афанасьев заметил, что министерство готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов.

За день до этого в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, в которых говорилось о целесообразности допуска на очные занятия студентов, прошедших вакцинацию. Учащихся, которые не прошли вакцинацию против COVID-19 или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение. Кроме того, министерство рекомендовало раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.

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