Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал о произошедшем

Водитель автобуса, взорвавшегося неподалеку от остановки в Воронеже, заявил, что транспортное средство работало на дизельном топливе и газовых баллонов в салоне не было.

«Не было вообще там ничего. Дизель. Не знаю, при мне ничего не выявлялось. Там нечему взрываться, там антифриз проходит по этой половинке, колесо сколько взрывается у автобусов — бывало хлопнуло, максимум — защиту разорвет, а такого не было ничего, прямо с пламенем — мне все видео шлют», — цитирует его РЕН ТВ в пятницу, 13 августа.

Водитель подчеркнул, что если бы на автобус ставилось дополнительное оборудование, то он бы об этом знал. Никакие жидкости в транспортном средстве не подтекали, так как автобус был «полностью он сухой», подчеркнул мужчина.

Он добавил, что взрыв прогремел возле арки заднего левого колеса.

«Вакуум такой, что как бумажку оторвало крышу. Уши звенят, вроде ничего», — рассказал он о произошедшем.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел накануне вечером неподалеку от остановки общественного транспорта. В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования маршрутки.

В результате взрыва 12 августа женщина лишилась ноги и впоследствии скончалась в больнице. На следующий день стало известно о смерти еще одной пострадавшей. По данным РЕН ТВ, всего при взрыве пострадал 21 человек.

Изначально сообщалось, что в автобусе произошел взрыв газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе.

Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо. Сын владелицы автобуса предположил, что в него могли «что-то подкинуть».

По факту взрыва возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Кроме того, на всех конечных остановках Воронежа проведут проверки пассажирского транспорта. Также Ространснадзор начал внеплановую проверку перевозчика АТП-1 после взрыва в автобусе в Воронеже.