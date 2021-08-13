Уголовное дело возбудили после отравления в детском саду в Батайске

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детском саду в Батайске. По данным Роспотребнадзора, число пострадавших превысило 50.

С 11 августа часть родителей перестала приводить детей в садик из-за плохого самочувствия. У несовершеннолетних поднялась температура, наблюдалась диарея и рвота. 12 августа госпитализировали пять детей. У 22 детей подтвердился сальмонеллез. Об этом пишет RostovGazeta.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы готовых блюд, воды, а также смывов с объектов внешней среды. Для временного закрытия пищеблока составлен протокол, материалы переданы в суд.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, проводятся судебно-медицинские экспертизы.

10 августа было возбуждено уголовное дело по факту отравления 31 ребенка на тренировочных сборах в Волгодонске (Ростовская область). Симптомы в виде тошноты и диареи проявились у детей после употребления пищи в одном из центров загородного отдыха.