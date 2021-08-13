Новую школу возведут в Тюмени почти за 1,7 млрд рублей

В Тюмени определили подрядчика на строительство новой школы в микрорайоне Тура, который находится на Лесобазе. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Победителем торгов стало ООО «Завод ЖБИ-3». Стоимость контракта с ним составила 1,694 млрд рублей, пишет Megatyumen.ru.

Заниматься в новой школе смогут 1,5 тыс. детей. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется до 2023 года.

Согласно проекту, здание будет состоять из трех блоков, а также включать досуговый центр с тренажерными и актовыми залами.

8 июля председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что власти России выделят почти 43,5 млрд рублей на строительство новых школ в 28 регионах страны.

19 июня глава государства призвал запустить в стране программу капитального ремонта школ. Приоритет при этом будет отдаваться сельским школам, отмечал президент. По его данным, 72% школьных зданий нуждаются в текущем ремонте.