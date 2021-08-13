В Екатеринбурге мать набросилась с ножом на двухлетнего сына

В Екатеринбурге 25-летняя женщина изрезала своего двухлетнего сына ножом. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает E1.RU

Как сообщил местный житель порталу, женщина посчитала, что в ее сына вселились бесы.

«Она, возможно, под веществами была, кричала, что в ребенка вселились бесы, сейчас ее задержала полиция, а ребенка отвезли в больницу № 9», — сказал он.

На данный момент ребенок госпитализирован, ему провели операцию.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении женщины, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Александр Шульга.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»)», — приводит его слова ТАСС.

В начале марта мужчина убил собственного ребенка в подъезде дома на юге Москвы. Жильцы вызвали на место произошедшего скорую помощь, однако полученная ребенком черепно-мозговая травма оказалась несовместима с жизнью. СК возбудил уголовное дело об убийстве.