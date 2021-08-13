Двое детей пострадали в ДТП с водителем-бесправником в Иркутской области

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Автомобилист, не получавший водительское удостоверение, скрылся с места происшествия.

Авария произошла на автодороге Р-255 «Сибирь» около деревни Шульгино в Аларском районе. По данным МВД, 32-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд машины с проезжей части. Автомобиль врезался в дерево. Медицинская помощь потребовалась пассажирам трех и пяти лет, пишет ИА IrkutskMedia.

Водитель оставил место происшествия. Установлено, что у виновника ДТП нет водительского удостоверения. В отношении автомобилиста составили восемь протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

За оставление места ДТП мужчине назначили наказание в виде ареста на десять суток.