Porsche 911 актера Тома Круза выставили на аукцион в США

Аукционный дом Bring a Trailer выставил 10 августа на торги Porsche 911 Carrera Targa, ранее принадлежавший актеру Тому Крузу. Автомобиль 1986 года выпуска находится в Иллинойсе (США). Актер владел машиной год, после чего ее продал.

Автомобиль оснащен 3,2-литровым бензиновым мотором мощностью 230 л.с. Двигатель работает совместно с пятиступенчатой механической коробкой передач.

За время эксплуатации данный Porsche 911 Carrera Targa проехал всего 14 162 км. Текущая ставка на автомобиль составляет $51 500 (3,8 млн рублей).

7 июня сообщалось, что в Москве выставили на продажу ВАЗ-2101 1973 года выпуска, который переоборудован в автомобиль для Госавтоинспекции.

Машина оборудована проблесковыми маячками и устройством громкой связи. Как утверждает продавец, седан подойдет для «участия в киносъемках, реконструкциях и корпоративах».