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Больше 4 тыс. жителей Красноярского края расселят из аварийного жилья

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Порядка 963 млн рублей направят на расселение жителей аварийного жилья в Красноярском крае в 2021 году. Жилищные условия улучшат около 4 тыс. человек.

По данным правительства региона, для нуждающихся в переселении строят 23 многоэтажных дома. Наибольшее количество жилья введут в Красноярске и Бирилюсском районе, там строят по три дома. Еще по два дома построят в Енисейске, Лесосибирске, Боготоле, Минусинске и в Мотыгинском районе. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, переселение граждан находится на особом контроле федерального правительства. Регион направил все силы на то, чтобы новые дома были построены как можно быстрее.

До 2025 года из аварийных домов в регионе расселят свыше 18,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Саратове власти передумали сносить аварийные дома дореволюционной постройки. Вместо этого здания будут реконструированы.

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