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Глава минобороны Литвы связал хакерскую атаку на систему МИД с Россией

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Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас завил, что атаку на литовское внешнеполитическое ведомство могли произвести хакеры, связанные с Россией.

Он уточнил, что, по информации Национального центра кибербезопасности при минобороны Литвы, кибератака на МИД страны произошла в ноябре 2020 года.

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Накануне советник президента Литвы Аста Скайсгирите рассказала, что располагает сведениями о хищении «важных документов» из МИД страны. При этом МИД Литвы за день до этого объявил о попытке проведения информационной кибератаки, по данному факту организовано расследование.

«Вчера также была предпринята кибератака, но она не увенчалась успехом. Те группы программистов, которые действуют в нашем регионе, осуществляют кибератаки, взламывают базы данных, они, как правило, связаны с российскими спецслужбами», — написал Анушаускас на странице в Facebook в четверг, 12 августа.

Министр подчеркнул, что подлинность пропавших документов и то, что некоторые из них засекречены, проверить невозможно.

«При утечке какой-либо информации нужно иметь в виду, что существует риск включения в содержание документов фейковых новостей, фальшивых документов, которые могут быть подделаны», — добавил министр обороны.

Доказательств причастности России к данной кибератаке Анушаускас не привел.

Страны Запада не раз обвиняли Россию в связи с хакерами, однако никаких доказательств не представляли. Как отмечал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 18 мая, обвинения в адрес России в кибератаках, отравлениях, взломах, вмешательстве в выборы убоги и выглядят как плохой детектив. Он подчеркнул, что Россия непричастна к звучащим в ее адрес со стороны Запада обвинениям.

При этом, по информации специалистов Научно-технического центра Главного радиочастотного центра (предприятие, подведомственное Роскомнадзору, которое занимается научно-исследовательскими и экспериментальными работами в сфере связи, ИТ и инфобезопасности), число кибератак на критическую инфраструктуру России и мира за первое полугодие 2021-го выросло почти на 150% по сравнению с 2020-м. Согласно прогнозам специалистов, в 2021 году волна шифровальщиков существенно затронет российский бизнес и выйдет в СНГ.

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