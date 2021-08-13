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Фонд Сахалинской библиотеки пополнился редкими изданиями

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В фонд Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (СахОУНБ) поступили уникальные книжные издания дореволюционного и довоенного времен. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела региона.

Как рассказала главный хранитель фондов СахОУНБ Марина Волкова, издания передадут в фонд особо ценных и редких документов. Их передали из личных архивов местные жители, пишет ИА SakhalinMedia.

Так, в редкий фонд Информационного центра международного сотрудничества попадет книга Histoire Abregee dela Litterature Francaise, изданная в 1911 году в Риге.

В коллекцию «Издания военных лет 1941–1945 годов» попадет журнал «Театральная неделя», выпущенный в 1941 году издательством «Искусство». Журнал издавался в Москве с 31 июля 1940-го по 31 июня 1941-го. В нем печатались хроника театральной жизни, информация о премьерах, заметки о постановках, биографические заметки, репертуар театров и кино.

В июле сообщалось, что в Национальную электронную библиотеку внесут еще 60 книг, изданных до 1917 года. Все они хранятся в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького. Самые интересные экземпляры будут сопровождаться историко-книговедческими аннотациями.

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