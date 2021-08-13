«Роснефть» нарастила чистую прибыль по МСФО во втором квартале в 5,4 раза

Чистая прибыль «Роснефти» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) во втором квартале 2021 года увеличилась в 5,4 раза, до 233 млрд рублей, по сравнению с 43 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Эта информация следует из опубликованной 13 августа финансовой отчетности компании.

Консенсус-прогноз аналитиков по прибыли составлял 225 млрд рублей.

Показатель EBITDA в первом полугодии этого года вырос в 2,1 раза в годовом выражении и составил 1,016 трлн рублей. Маржа EBITDA увеличилась за этот же период на 8,8 п.п., до 25,5%, что стало максимумом с первого квартала 2019 года.

Показатель EBITDA во втором квартале вырос на 28,3%, до 571 млрд рублей. Это максимальный уровень за последние 11 кварталов, а также один из самых высоких среди мейджоров темпов роста, отмечают в «Роснефти». Он превысил ожидания аналитиков, которые были на уровне 553 млрд рублей.

Росту показателя в отчетном периоде способствовали увеличение цен на нефть, положительный эффект «обратного акциза», наращивание объемов реализации углеводородов и сохранение низких операционных затрат на добычу.

В компании отмечают, что в общей сложности с начала года общий финансовый долг «Роснефти» снизился на 6%, его уменьшение происходит третий квартал подряд. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении с начала года уменьшилось почти на треть.

«Высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается сохранением низкой доли краткосрочной части финансового долга: за отчетный квартал показатель сохранен на уровне 14%», — указывается в сообщении.

В начале июля акции «Роснефти» обновили исторический максимум, достигнув 586,7 рубля за бумагу. Предыдущий рекорд — 585,15 рубля — был зафиксирован в конце марта.

В июле американский финансовый конгломерат Morgan Stanley выпустил отчет, в котором повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку (ГДР) «Роснефти» на 14% (в среднем по сектору — на 10%), с $9,2 до $10,5. Эксперты сохранили рекомендацию «покупать».

Главным фактором повышения целевой цены стало обновление среднесрочных и долгосрочных ценовых прогнозов на нефть. В 2021 году — c $61 до $66 за баррель, в 2022-м — с $58 до $64. Так как долгосрочный прогноз повышен с $50 до $60, финансисты полагали, что потенциал роста сектора не исчерпан.