Выплаты к школе получили родители 19,4 млн детей

В России единовременные выплаты к школе получили родители почти 20 млн детей. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в Минтруде РФ.

«Родители 19,4 млн детей школьного возраста получили единовременные выплаты», — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Instagram.

В Минтруде напомнили, что на единовременную выплату могут претендовать родители детей в возрасте от шести до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.

Заявление можно подать на портале госуслуг или в отделении Пенсионного фонда России (ПФР).

3 августа в ПФР сообщили, что фонду поступили заявления на «школьные» выплаты более чем на 18,6 млн детей. В первый день со старта перечисления выплаты были осуществлены почти на 17,8 млн детей.

Осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет началось 2 августа.

3 мая президент России Владимир Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Российский лидер уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.