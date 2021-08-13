Упавший в озеро Ми-8 обнаружили на глубине 110 м с отломанным хвостом

Упавший в озеро Ми-8 обнаружили на глубине 110 м с отломанным хвостом

2021-08-13 12:05:52

2021-08-13 12:05:52

2021-08-13 12:05:52

2021-08-13 12:05:52

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