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Ключевые объекты благоустроят в Партизанске ко Дню города

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В Партизанске (Приморский край) ко Дню города намерены привести в порядок несколько общественных территорий. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан, который провел губернатор Олег Кожемяко во время поездки в город.

Как сообщает ИА PrimaMedia, инициативная местная жительница обратила внимание главы региона на состояние сквера Ленина, стелы у въезда в город и неработающий более 30 лет фонтан.

Мэр Партизанска Олег Бондарев рассказал, что в этом году город получил 3 млн рублей по программе «Твой бюджет». Одним из проектов, который будет реализован, является сквер. Подрядчик зайдет на объект на следующей неделе.

Что касается стелы, то на ее ремонт направят 1,5 млн рублей. Рядом с ней установят лавочки и урны, устроят клумбы.

«Ремонт фонтана также вошел в выделенный бюджет. Мы уже переключили переносную установку, чтобы оценить там состояние труб. Сейчас подбираем оборудование по диаметру трубы, по давлению и высоте столба. Ремонт обойдется в 434 тыс. рублей. К тому же мы его осветим, поставим иллюминацию», — заявил Бондарев.

Все перечисленные работы планируется завершить до Дня города.

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