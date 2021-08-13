В Москве прошла церемония прощания с правозащитником Ковалевым

Церемония прощания с правозащитником Сергеем Ковалевым прошла в Сахаровском центре в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Попрощаться с ним пришли друзья, родственники и коллеги.

Правозащитник Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни 9 августа. Как сообщил его сын, он умер ранним утром во сне.

Ковалев — российский политический и общественный деятель, являлся председателем правозащитного центра «Мемориал» (организация признана иностранным агентом), автор множества публицистических статей, печатавшихся в российской и зарубежной прессе. Многие опубликованы в его книге «Мир, страна, личность».

В 1990 году он баллотировался в депутаты Съезда народных депутатов РСФСР. Стал членом Верховного совета РСФСР, председателем парламентского комитета по правам человека и членом президиума ВС. Впоследствии еще дважды — в 1995 и 1999 годах — избирался в Государственную думу.

Занимал должность уполномоченного по правам человека в РФ, был одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и второй главы Конституции РФ.