Мужчина с ножом и гирей напал на полицейских в Уфе

Мужчина с кухонным ножом и гирей напал на полицейских в одном из дворов Уфы. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает пресс-службе регионального МВД.

Сообщения о том, что около одного из домов, расположенных на улице Менделеева, мужчина повредил иномарку и весь в крови бросается на прохожих, поступили полицейским утром этого же дня.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили вооруженного ножом и небольшой гирей мужчину, который к этому времени повредил еще одну иномарку. При этом в ответ на требования стражей порядка убрать нож мужчина не реагировал и пытался их атаковать.

«Один из полицейских произвел предупредительный выстрел из табельного оружия в безопасном направлении, однако мужчина продолжил противоправные действия. Для отражения нападения полицейский произвел выстрел в сторону нападавшего и причинил ему ранение в брюшную полость», — уточнили в МВД.

Раненому мужчине сотрудники полиции сразу же вызвали скорую помощь. Дебошира доставили в больницу. По данному факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В конце июля в Ленинградской области мужчина начал стрелять по сотрудникам правоохранительных служб после того, как они нашли во дворе дома нарколабораторию. Правоохранителям удалось обезвредить преступника, ранив его в ногу. В его доме в деревне Баландино Волховского района было найдено несколько единиц огнестрельного оружия, а в сарае — лабораторное оборудование и химическое сырье.