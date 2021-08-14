Культурная эволюция: песенный аудит и отобранный источник силы немцев

Какие песни теперь не споешь в китайских караоке, за что «вписался» Герхард Шредер и чем женщинам несимпатичны излишне дружелюбные мужчины. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

Музыку им повязали

Власти Китая, давно прославившиеся жестким контролем за контентом в интернете, взялись на этой неделе за музыкальный репертуар. Решив, что контент в караоке должен служить «продвижению основных социалистических ценностей и содействию качественному развитию музыкально-танцевальной индустрии развлечений», министерство культуры и туризма КНР распорядилось создать черный список песен с «незаконным» содержанием.

Культурная эволюция Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Zuo Dongchen

К таким композициям, власти отнесли песни, содержание которых ставит под угрозу национальное единство, суверенитет или территориальную целостность Китая или нарушает религиозную политику страны через пропаганду культов и суеверий, а также поощряет азартные игры и наркотики.

В Китае насчитывается порядка 50 тыс. караоке-клубов с музыкальной «библиотекой» из более чем 100 тыс. песен. Выявлять незаконные треки менеджерам таких заведений было бы крайне затруднительно, поэтому ответственность за «аудит» всех музыкальных композиций власти возложили на провайдеров контента для караоке-клубов . Отсечь всё идейно неправильное, оставив для распевания народа лишь «здоровые» и идеологически выверенные песни, им предстоит к 1 октября — времени вступления запрета в силу и дню, когда страна будет отмечать День образования КНР.

Китаянку украшает скромность

Между тем есть в Китае и такие люди, которых не надо при помощи закона учить правильным социалистическим ценностям. Они сами по доброй воле служат образцом высокой морали и бескорыстия. Взять хотя бы семью 14-летней китаянки Цуань Хунчань, ставшую олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду на Играх в Токио.

После ее триумфальной победы многие китайцы, узнав о ее семье — пострадавшей в автоаварии матери и скромном труженике-отце, всю жизнь растящем апельсины, — стали присылать Цуань щедрые подарки. Кто деньги, кто угощения, а кто и предложения купить семье квартиру побольше за $30 тыс.

Культурная эволюция Спортсменка Цуань Хунчань Фото: REUTERS/Marko Djurica

Однако отец олимпийской чемпионки отказался от всех подношений, а всего семье, как подсчитали журналисты, предложили недвижимости и других подарков на сумму свыше $41,5 млн . Чуть ли не единственным принятым знаком внимания стала огромная партия «латяо» — любимого спортсменкой лакомства из муки с острой приправой. Но и это сразу же передали в комитет деревни Майхэ (провинция Гуандун), чтобы блюдом могли угоститься все деревенские дети.

Верните сосиски

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, снискавший на Западе славу главного защитника газопровода «Северный поток – 2», на этой неделе вступился и еще за кое-что, крайне нужное, как и газ, всем немцам, — традиционное национальное блюдо карривурст.

Дело в том, что недавно компания Volkswagen приняла решение полностью исключить карривурст — щедро сдобренные карри свиные сосиски — из меню в своей столовой в городе Вольфсбург. Автоконцерн мотивировал это, во-первых, заботой об экологии (мясные производства усугубляют парниковый эффект), а во-вторых, просьбами самих трудящихся. Якобы многие сотрудники просили сделать меню более вегетарианским.

Культурная эволюция Карривурст Фото: Global Look Press/Martina Raedlein

«Будь я до сих пор в наблюдательном совете Volkswagen, такого бы не произошло. Совсем без карривурста? Нет! Сосиски с карри — источник силы рабочего!» — возмутился Шредер в одной из соцсетей, запустив хештег #спасите карривурст, который тут же подхватили многие в Германии.

По данным ныне закрытого Немецкого музея карривурста в Берлине, жители страны ежегодно съедают 800 млн таких сосисок. А по информации Deutsche Welle, на протяжении 26 лет это незамысловатое мясное блюдо, часто идущее в паре с картошкой фри, было самым популярным во всех кафетериях Volkswagen, который продавал их под своим брендом не только на территории заводских столовых, но и в близлежащих мясных лавках.

Недетские страсти

Пакистан , на который в последнее время падает всё больше подозрений в поддержке запрещенного в России движения «Талибан», вновь попал в поле зрения мировой общественности по прямо-таки шокирующему поводу.

Эта мусульманская страна чуть было не отправила на казнь восьмилетнего ребенка — мальчика из числа индуистов, проживающих в провинции Пенджаб. В прошлом месяце ребенок «предумышленно», как сочли полицейские, справил малую нужду на ковер в библиотеке медресе, где хранилась религиозная исламская литература . За это его тут же арестовали по обвинению в богохульстве, за которое с 1986 года в Пакистане предусмотрена смертная казнь.

Культурная эволюция Люди возле индуистского храма, подожженного толпой после сообщений о том, что мальчик помочился в библиотеке исламской семинарии Фото: REUTERS

С тех пор в стране, правда, ни один из смертных приговоров по статье за богохульство не был официально приведен в исполнение. Но минимум 79 человек всё же были убиты во имя исполнения закона разъяренными религиозными фанатиками . Этого с трудом удалось избежать и сейчас: после того как на днях судья выпустил мальчика под залог, разгневанные таким решением мусульмане разгромили индуистский храм в его районе. Без человеческих жертв обошлось только благодаря тому, что многие жившие там немусульмане, включая семью обвиненного мальчика, загодя сбежали, предчувствуя вероятную расправу.

На этой неделе после давления вменяемой части общественности спецпредставитель премьер-министра Пакистана по вопросам религиозной гармонии Мехмуд Ашрафи заявил, что дело против восьмилетки закрыто, обвинения сняты, его семья взята под охрану. А вот полицейских, задержавших ребенка, отправили под арест.

Вините женщину

Многие люди всегда со скепсисом относились к возможности настоящей дружбы между мужчиной и женщиной. На этой неделе психологи из Австралийского университета Монаша показали, что наличие у мужчины подруг противоположного пола еще и отталкивает от него женщин, которые хотели бы с ним не просто дружить.

Культурная эволюция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ходе эксперимента австралийских экспертов женщинам демонстрировали фото разных мужчин. И те, у кого, как заявлялось, было большое число друзей женского пола, оказались на 40% менее привлекательными, чем мужчины, дружащие преимущественно со «своими». Как пояснили респондентки, присутствие в жизни их потенциальной второй половины большого числа подруг означает, что у него «много вариантов» на выбор и такие персонажи не могут рассматриваться как «труднодоступные» партнеры для серьезных отношений.