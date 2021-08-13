Рост цен на элитное жилье в мире побил рекорд 2008 года

Во втором квартале 2021 года в 46 городах мира средний темп роста цен на элитное жилье составил 8,2%, что стало рекордом с 2008 года. Об этом говорится в сообщении международной консалтинговой компании Knight Frank, обновившей данные индекса цен на элитную недвижимость Prime Global Cities Index (PGCI) за указанный период.

Согласно сообщению компании, поступившем в «Известия» в пятницу, 13 августа, рейтинг возглавил Торонто, цены на элитный сегмент жилья в котором увеличились на 27%. В тройку лидеров попали Шанхай — +21,4% и Гуанчжоу — +19,8%. Майами находится на пятом месте с показателем роста цен на 18,7%.

Москва переместилась с четвертого на шестое место — +17,6% за год, +6,5% за квартал. Санкт-Петербург поднялся с 36 на 12 строчку — +13,1% за год,а за квартал — +0,6%.

Отмечается, что вызванный пандемией коронавируса рост стоимости жилья характерен для всех сегментов недвижимости. В среднем в 150 городах показатель увеличился на 7,3% за год, но в элитном секторе динамика существенее.

Для сравнения средний годовой рост цен в 46 городах составил 8,2% (+4,6% в марте 2021 года; +0,9% в июне прошлого года). При этом в 13 из них показатель выражен двузначными числами по сравнению со II кварталом 2020 года, когда только в Маниле (+14,4%) наблюдалась такая динамика.

Как отметила Марина Шалаева, региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank, ожидается, что Лондон, Нью-Йорк, Париж и Дубай в третьем квартале этого года поднимутся в рейтинге по мере ослабления ограничений на перемещения, а также роста спроса со стороны международных покупателей.

В июне в Knight Frank заявили, что в первом квартале 2021 года Россия заняла девятое место в мировом рейтинге роста цен на вторичное жилье, показав прирост на 11,1%. По итогам четвертого квартала 2020-го страна входила в пятерку лидеров и занимала четвертую позицию — +14,0%, в 2019-м — 15-е место — +7,1%.

В рейтинге лидировала пятый квартал подряд Турция, где цены выросли на 32%. Затем шли Новая Зеландия — +22,1% и Люксембург — +16,6%.