Десятки лап медведей и сотни корней женьшеня изъяли у жителей Приморья

В Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ и Росгвардии изъяли из незаконного оборота 48 лап и 18 желчных пузырей гималайских медведей, а также 206 корней женьшеня. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Центр «Амурский тигр».

Все 48 лап и 18 желчных пузырей обнаружили у жителя пгт Кировский. Также у него были найдены 28 корней женьшеня, еще от 87 от попытался избавиться, выбросив коробку в окно. Дериативы медведей и корни он хранил в холодильниках на территории продуктовой базы, пишет ИА PrimaMedia.

У жителя Арсеньева изъяли 62 корня краснокнижного растения. Половину он хранил в автомобиле, остальную часть – в гараже. Как выяснилось, мужчина изготавливал из корней настойку.

Еще 29 корней женьшеня для личного потребления приобрел житель поселка Горный Кировского района.

Все изъятые находки переданы в центр «Амурский тигр» для определения видового состава и оценки ущерба. Проводятся разбирательства, по окончании которых будут приняты правовые решения.

Корни дикорастущего женьшеня занесены в Красную книгу России, включены в перечень стратегически важных ресурсов флоры и фауны и попадают под действие конвенции СИТЕС. Само растение является одним из символом Приморского края.

В сентябре прошлого года в Приморье пресекли большую контрабанду дикорастущего женьшеня. У гражданина КНР изъяли 711 корней общей стоимостью 14 млн рублей.