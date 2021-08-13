Школьные ярмарки откроются в Подмосковье

Ярмарки, на которых можно купить все необходимые товары для учеников, начнут работать в Московской области со следующей недели.

Первые ярмарки пройдут в Протвино, Серпухове и Электростали, передает портал «Подмосковье сегодня». На них будут продавать все необходимые школьникам товары, от канцелярских принадлежностей и рюкзаков до одежды и обуви, в том числе спортивной. Ярмарки в регионе продлятся до середины сентября.

Ранее в подмосковном городе Дубна завершили капитальный ремонт физико-математического лицея имени Кадышевского. В здании осталось установить и настроить оборудование. Учреждение откроет свои двери осенью. Обучение в лицее проводится по физико-математическому, технологическому и биолого-химическому профилям.