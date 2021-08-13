Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Липецкой области

В Волоковском районе Липецкой области при опрокидывании автомобиля погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла в четверг, 12 августа, на дороге Тербуны – Захаровка – Волово. По предварительным данным, 40-летний водитель легкового автомобиля Renault допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась, уточняет GOROD48.

В результате ДТП 44-летний пассажир получил различные травмы, от которых скончался. Водитель доставлен в медучреждение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

12 августа на дорогах региона было выявлено 2236 нарушений правил дорожного движение. За вождение в пьяном видел к административной ответственности привлечено 11 человек, за неиспользование ремней безопасности – 83. Кроме того, зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей без пострадавших.