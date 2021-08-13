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Более 3,6 млн москвичей прошли полный курс вакцинации от COVID-19

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В Москве второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили более 3,6 млн человек. Такая информация следует из инфографики, размещенной в блоге мэра города Сергея Собянина в пятницу, 13 августа.

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Согласно данным на 11 августа, в столице полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 3 611 289 человек.

Также в своем блоге Собянин объявил об отмене в городе обязательного перевода 30% сотрудников на удаленный формат работы. Вместе с тем он отметил, что работодателям рекомендовано и в дальнейшем сохранять удаленный формат, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

Кроме того, Собянин напомнил, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ.

Вместе с этим градоначальник сообщил, что в Москве отменяют все ограничения на посещение зоопарка, включая крытые павильоны.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Москве с начала распространения инфекции выявлено 1 535 359 случаев коронавируса, скончались 26 423 человека, выздоровели 1 401 836 пациентов.

12 августа главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось. По его словам, это связано с возросшим за полтора месяца числом пациентов, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

В конце июля Собянин подписал указ об отмене требования о ношении перчаток в общественных местах. С 19 июля в столице была отменена система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Градоначальник заявил, что это достаточно серьезное решение, но оно принято взвешенно.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве в декабре прошлого года, а по всей России с 18 января текущего года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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