В ФАС предложили регулировать цены на отели во время международных мероприятий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 1 октября 2021 года подготовит проект закона о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 13 августа.

«В целях предотвращения необоснованного роста цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий ФАС России подготовила проект о внесении изменений в закон об основах туристской деятельности, который должен соблюдать баланс интересов потребителей и отельеров», — отмечается в сообщении.

Законопроект обсудят с другими ведомствами и представителями отрасли. Он призван снизить расходы граждан, бизнеса, государства и повысить доступность гостиничных услуг.

Отмечается, что ежегодно в ФАС поступают многочисленные обращения и жалобы от граждан на резкий скачок цен на услуги размещения в отелях во время проведения масштабных международных мероприятий. Например, во время Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года антимонопольная служба зафиксировала факты роста тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%.

Указывается, что законопроектная идея отвечает международной практике ограничения роста стоимости услуги отелей в период проведения важных спортивных мероприятий. В России практика регулирования цен в секторе гостиничных услуг применялась во время проведения международных спортивных мероприятий, таких как Олимпиада в Сочи в 2014 году, Кубок конфедераций FIFA 2017, чемпионат мира по футболу FIFA – 2018 и чемпионат Европы по футболу – 2020.

В конце мая Ростуризм сообщил, что в России запустят онлайн-платформу жалоб на завышение цен отельерами. Она будет доступна на сайте контрольтуризм.рф.

В ведомстве напомнили, что из-за недобросовестного поведения некоторых отельеров, бросающего тень на весь турбизнес, предусмотрено гражданско-правовая и административная ответственность.