В НАК сообщили об изучении материалов с места взрыва автобуса в Воронеже

Взрывотехники ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета (СК) изучают материалы с места взрыва автобуса в Воронеже. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В сообщении также уточняется, что продолжается установление всех обстоятельств ЧП, а также поиск лиц, причастных к случившемуся.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел накануне вечером неподалеку от остановки общественного транспорта. В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования маршрутки.

При этом изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

В результате предварительного осмотра места происшествия, следов взрывчатых веществ там не обнаружили.

По данным Минздрава РФ в результате произошедшего пострадали 19 человек, при этом телеканал РЕН ТВ сообщал, что травмы получили более 20 человек. Некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии в день ЧП скончалась в больнице. В пятницу стало известно, что еще одна пострадавшая скончалась.

По факту взрыва возбудили уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.