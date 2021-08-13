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В РАН назвали вероятную причину землетрясения в Кемеровской области

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Землетрясение в Кемеровской области связано с быстрой выемкой полезных ископаемых, такие инциденты в регионе случаются. Такое мнение высказал в пятницу, 13 августа, руководитель Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александр Еманов.

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«Когда делают выработки, снимают грунт. Часть его [угля] увозят, а остальное оставляют и образуется что-то типа гор. В результате где-то напряжение, давление на земную кору возрастает на поверхности, где-то, наоборот, ослабевает. Идет перераспределение напряжений, и, как правило, снизу идет толчок. Это характерно, и идет взаимодействие, дается колебание, которое действует на большой территории», — объяснил ученый в беседе с «РИА Новости».

При этом Еманов уточнил, что магнитуда землетрясения была 5,4. По словам специалиста, его эпицентр находился на глубине 4 км в осадочном бассейне.

«<…> Четыре км — это очень маленькая глубина, природная обычно больше. Там постоянно происходят землетрясения, но небольшой энергии. Они то там то там около разрезов», — добавил Еманов.

Землетрясение произошло в Кемеровской области накануне. Подземные толчки произошли вблизи Кемерово в 20:41 по времени UTC (23:41 мск) 12 августа. Эпицентр располагался в 125 км к северо-западу от города, в 36 км от поселка Инского, а также в 42 км от Киселевска.

Очаг землетрясения находился на глубине 14,8 км. О жертвах и разрушениях в результате подземного толчка не сообщалось.

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