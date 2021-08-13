Тело пассажирки обнаружили на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Тело пассажирки обнаружено на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пятницу, 13 августа, в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«Вертолет упал в акваторию озера Курильское Камчатского края. Установлено местоположение вертолета на дне озера на глубине 110 метров, также обнаружено тело одного из пассажиров. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования уголовного дела ведутся допросы потерпевших, работников авиакомпании «Витязь-Аэро», осуществлявших помощь в навигации полета вертолета. Допрошен директор ООО «Турист», организовавший туристическую экскурсию.

Помимо этого, следователям стало известно о проведении в тот же период еще одного полета, выполняемого другим вертолетом. Однако его пилоты не стали сажать воздушное судно и вернулись на место вылета. Сейчас устанавливаются все его пассажиры и члены экипажа для получения от них данных, необходимых для восстановления картины произошедшего.

Ранее в этот день поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8 возобновилась. Уточнялось, что на месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что Ми-8 обнаружен на глубине 110-111 м, у него отломана хвостовая часть.

Крушение вертолета Ми-8 с туристами произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «Витязь-Аэро», упало в Курильское озеро.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба еще восьми человек оставалась неизвестной.

В СК РФ сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета. Росавиация намерена провести внеплановую проверку авиакомпании.