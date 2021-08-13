Прямой эфир
Общество
Более 3,6 млн москвичей прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Спорт
Правительство утвердило размер вознаграждений за медали ОИ в Токио
Общество
В Москве отменили все ограничения на посещение зоопарка
Общество
В Минцифры исключили передачу персональных данных аудиовизуальными сервисами
Общество
Правительство разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство на 30%
Происшествия
Упавший в озеро Ми-8 обнаружили на глубине 110 м с отломанным хвостом
Мир
Съемки «Властелина колец» перенесут из Новой Зеландии
Общество
В ходе проверки автобусов в Воронеже не выявили подозрительных предметов
Общество
Возгорание ликвидировали в шахте в Белгородской области

Тело пассажирки обнаружили на месте крушения Ми-8 на Камчатке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело пассажирки обнаружено на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пятницу, 13 августа, в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«Вертолет упал в акваторию озера Курильское Камчатского края. Установлено местоположение вертолета на дне озера на глубине 110 метров, также обнаружено тело одного из пассажиров. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды», — говорится в сообщении ведомства.

«Затонул в озере»: вертолет с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга разбился на Камчатке
Во время крушения Ми-8 спаслись 8 человек, остальные пропали без вести

В рамках расследования уголовного дела ведутся допросы потерпевших, работников авиакомпании «Витязь-Аэро», осуществлявших помощь в навигации полета вертолета. Допрошен директор ООО «Турист», организовавший туристическую экскурсию.

Помимо этого, следователям стало известно о проведении в тот же период еще одного полета, выполняемого другим вертолетом. Однако его пилоты не стали сажать воздушное судно и вернулись на место вылета. Сейчас устанавливаются все его пассажиры и члены экипажа для получения от них данных, необходимых для восстановления картины произошедшего.

Ранее в этот день поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8 возобновилась. Уточнялось, что на месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что Ми-8 обнаружен на глубине 110-111 м, у него отломана хвостовая часть.

Крушение вертолета Ми-8 с туристами произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «Витязь-Аэро», упало в Курильское озеро.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба еще восьми человек оставалась неизвестной.

В СК РФ сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета. Росавиация намерена провести внеплановую проверку авиакомпании.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021