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В Великобритании оценили решение США о выводе войск из Афганистана

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Вывод войск США из Афганистана создает «большие трудности для мирового сообщества». Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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«Я был довольно прямолинеен по этому вопросу. Редко подобное случается с решением США (о выводе войск из Афганистана), но в стратегическом плане оно создает много проблем. И для международного сообщества то, что мы сейчас видим, создает большие трудности», — сказал он в эфире телеканала Sky News.

Он отметил, что теперь международное сообщество «расплачивается за последствия» сложившейся ситуации.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Бывший глава британской службы внешней разведки Алекс Янгер сказал, что уход западных войск из Афганистана станет большой ошибкой, так как это решение может привести к наращиванию военной мощи террористических группировок.

13 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили афганский город Лашкаргах. Днем ранее боевики движения сообщили о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Помимо этого, они подчинили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана.

Боевики взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 12 августа, что Москва полагается на оценки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в вопросе того, что столица Афганистана Кабул может пасть в течение нескольких месяцев.

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