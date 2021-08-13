Ространснадзор начал проверку перевозчика после взрыва в автобусе в Воронеже

Ространснадзор начал внеплановую проверку перевозчика после взрыва в автобусе в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 13 августа.

«Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала внеплановую проверку в отношении перевозчика ООО «АТП-1» по факту взрыва в автобусе, который произошел 12 августа 2021 года в Воронеже», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения проверки центральным аппаратом Ространснадзора создана комиссия. На месте происшествия находится заместитель руководителя ведомства Александр Проходцев.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел накануне вечером неподалеку от остановки общественного транспорта. В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования маршрутки.

При этом изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

По данным Минздрава РФ, в результате произошедшего пострадали 19 человек, при этом телеканал РЕН ТВ сообщал, что травмы получили более 20 человек. Некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Позднее, в четверг, сообщалось, что одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии скончалась в больнице. В пятницу стало известно, что еще одна пострадавшая скончалась после взрыва автобуса.

По факту взрыва возбудили уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Кроме того, на всех конечных остановках Воронежа проведут проверки пассажирского транспорта.