В Белогорске отец ударил ребенка головой об пол в попытках успокоить

В Белогорске Амурской области 35-летний мужчина ударил ребенка головой об пол и батарею, чтобы его успокоить. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне, 12 августа. Отмечается, что Роман Б. решил успокоить заплакавшего сына. Он взял ребенка на руки, а затем бросил об пол вниз головой. После он уронил ребенка во второй раз головой об батарею, когда попытался взять сына с кровати.

Мальчик получил множество травм и был госпитализирован. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело, предусмотренное статьей «Убийство, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Как известно, мужчина уже был судим за насильственные действия сексуального характера и кражу.

7 июня стало известно, что 37-летняя жительница Алтайского края подозревается в избиении годовалого сына. По версии следствия, мать нанесла ему неустановленным предметом не менее пяти ударов по голове.

Ранее, 27 мая, было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который избил 11-летнего мальчика из-за разбросанного мусора на детской площадке в поселке Сиверский Ленинградской области. 41-летний мужчина несколько раз ударил 11-летнего мальчика, после чего ушел вместе с женой и ребенком. Подросток с ушибами обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и потом отпустили.